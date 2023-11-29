Kargo şubesi yangında küle döndü

Şube içerisindeki araç kullanılamaz hale geldi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kargo şubesinde çıkan yangın panikletirken yangında iş yeri ve depo kısmındaki ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ata Mahallesi Gıdacılar 1. Cadde üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kargo firması şubesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kargo şubesinden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kargo şubesi ile şubenin depo kısmındaki 48 J 4905 plakalı ticari araca sıçrayan alevlere müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kayağı olurken, kargo şubesi ve ticari araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.