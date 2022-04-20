Kargo şirketi kamyonu ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde MNG kargosuna ait kamyon ile çarpışan resmi plakalı hafif ticari araç devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Yeni Atatürk Stadyumu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. idaresindeki 54 BG 336 resmi plakalı hafif ticari araç ile B.A. idaresindeki 81 ABP 626 plakalı MNG kargo firmasına ait kamyon, kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada 54 BG 336 plakalı hafif ticari araç devrildi. Her iki araç sürücüsünün de yaralandığı kaza bölgesine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa