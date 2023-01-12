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Kargo poşetinden uyuşturucu madde çıktı: 1 şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Kargo poşetinden uyuşturucu madde çıktı: 1 şahıs tutuklandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince, durdurulan bir otomobilde yapılan aramada kargo poşeti içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince, durdurulan bir otomobilde yapılan aramada kargo poşeti içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını alan jandarma, Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten Köyü yolunda şüpheli gördüğü otomobili durdurdu. Ekipler, otomobilde yaptığı aramada, kargo poşeti içerisinde 168 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Sürücü O.E. ile yolcu olarak bulunan İ.Ö. gözaltına alındı. GBT (genel bilgi toplama) kontrollerinde İ.Ö.'nün arama kaydının olduğu tespit edildi. Jandarma karakolunda yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, O.E. de ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Kırıkkale Jandarma 3. Sayfa Haberler

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