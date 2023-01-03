Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kargo paketinde 40 bin 180 adet uyarıcı hap ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kargo paketinde 40 bin 180 adet uyarıcı hap ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda, kargo ile gönderimi yapılan 40 bin 180 adet yasa dışı uyarıcı hap ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda, kargo ile gönderimi yapılan 40 bin 180 adet yasa dışı uyarıcı hap ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince ilçe genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan veya kullanan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda ekiplerce, 2 şüpheliye ait kargo paketlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 40 bin 180 adet sentetik uyarıcı hap ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçundan gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title