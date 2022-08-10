Kargo kamyonu otomobile çarptı Kargo kamyonu otomobile çarptı Kazada şans eseri yaralanan olmadı Antalya'nın Manavgat ilçesinde kargo kamyonunun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kargo kamyonu otomobile çarptı Kazada şans eseri yaralanan olmadı ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kargo kamyonunun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza; Demokrasi Bulvarında meydana geldi. Çevreyolundan yapay şelale istikametine 07 UD 031 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Ergün Okudan'a, Nihat Yaşar'ın kullandığı 35 V 5903 plakalı kargo kamyonu yandan çarptı. Kargo kamyonu ile refüj arasında sıkışan otomobil sürücüsü şans eseri kazayı yaralanmadan atlattı. Kazanın ardından Demokrasi Bulvarı araç trafiğine bir süreliğine kapandı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan Demokrasi Manavgat Antalya 3. Sayfa Yerel Haberler

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