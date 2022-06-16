Kargo ile gelen uyuşturucuyu teslim alırken suçüstü yakalandı - Haberler

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Kargo ile gelen uyuşturucuyu teslim alırken suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kargo ile gelen uyuşturucuyu teslim alırken suçüstü yakalandı Antalya'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, farklı ilden kargo ile gelen uyuşturucuyu teslim alan şahıs suçüstü yakalandı.

Kargo ile gelen uyuşturucuyu teslim alırken suçüstü yakalandı

ANTALYA - Antalya'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, farklı ilden kargo ile gelen uyuşturucuyu teslim alan şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Antalya'ya uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde; M.A. isimli şahsın, temin ettiği uyuşturucu maddeyi Antalya'da piyasaya sürmeye çalışacağı yönünde bilgiler elde edildi. Bilgi üzerine ekipler, 13 Haziran'da operasyon düzenledi. Ekiplerin operasyonunda M.A. isimli şahıs, kargo yolu ile başka ilden gönderilen kargo paketini teslim alacağı sırada suçüstü yakalandı. Kargo paketinde yapılan aramada net 3 kilo 700 gram esrar (Skunk) maddesi ele geçirildi.

Şüpheli M.A. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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