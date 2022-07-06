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Kargo ile gelen kaçak ürünler alıcılarına ulaşamadan jandarmaya takıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kargo ile gelen kaçak ürünler alıcılarına ulaşamadan jandarmaya takıldı Kargo aracı ile Ankara'dan getirilen çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi Adlarına kargo ile kaçak tütün gelen 16 şahıs hakkında adli işlem başlatıldıANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, kargo kamyonu...

Kargo ile gelen kaçak ürünler alıcılarına ulaşamadan jandarmaya takıldı

Kargo aracı ile Ankara'dan getirilen çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Adlarına kargo ile kaçak tütün gelen 16 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, kargo kamyonu ile Ankara'dan getirilen kaçak ürünleri, alıcılarına ulaşamadan ele geçirdi. 16 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aksu ilçe Jandarma Komutanlığı, kaçak tütün ve mamulleri ticaretine yönelik birlikte çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde M.K. isimli şahsın bir kargo şirketine ait plakalı kamyonet ile Ankara'dan Antalya'ya kaçak tütün getirerek pazarlayacağı bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine Manavgat ilçesi Hacıobası yol kontrol noktasında İstihbarat Şube Müdürlüğü, Manavgat İstihbarat Kısım ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte, söz konusu kamyon durduruldu. Kamyonda yapılan aramada; 2 kilo 860 gram kaçak tütün, 440 bin adet makaron, 6 adet gümrük kaçağı dinamo, 2 adet kaçak cep telefonu, 600 adet kaçak led ampul, 225 adet kaçak otomobil hava filtresi, 60 paket kaçak sigara, bin paket sigara sarım kağıdı ele geçirildi.

Adlarına kargo ile kaçak tütün gelen 16 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan şüpheli olarak adli işlem başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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