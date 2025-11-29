Haberler

Kargo Dolandırıcısı Büyükçekmece'de Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Büyükçekmece'de vatandaşları kargo görevlisi olarak arayan dolandırıcı, öğrenilen kargo kodu ile ürünleri teslim alırken polis tarafından suçüstü yakalandı. Şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Büyükçekmece'de vatandaşları kargo görevlisi olarak arayarak öğrendiği kodla, kargo firmasından ürünleri teslim alan dolandırıcı polis tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, vatandaşları kargo görevlisi gibi arayarak telefonlarına gelen kargo kodlarını öğrenen ve bu kodla kargo şirketinden ürünleri alan dolandırıcı, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine gelen şikayet üzerine takibe alındı. Şahıs kargo firmasına girerken suç üstü yakalandı. Şüpheli E.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan, yetkililer, vatandaşları, kargo kodlarını ürünlerini teslim almadan kimseyle paylaşmaması için uyardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
