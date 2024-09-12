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Kargo aracının altında kalan çocuğun babası: 'Kızıma çarpan şahsın serbest kalma kararı yaramızı bir kez daha deşti'

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sokakta oyun oynadığı esnada kargo aracının altında kalarak can veren 4 yaşındaki Elif Çakıroğlu'nun babası Emrah Çakıroğlu, yaşadıkları acının dinmediğini söyledi. Kızının ölümünden sorumlu olan kişinin serbest kalmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirten baba, adaletin sağlanmasını istedi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sokakta oyun oynadığı esnada kargo aracının altında kalarak can veren 4 yaşındaki Elif Çakıroğlu'nun babası Emrah Çakıroğlu, "Kızıma çarpan şahsın serbest kalma kararı yaramızı bir kez daha deşti" diyerek acılarının dinmediğini söyledi.

Geçtiğimiz Ağustos ayının 16'sında Kırıkhan ilçesi Alparslan Mahallesi 134. Sokak'ta yaşanan kazada Mehmet A. idaresindeki 31 TL 264 plakalı Yurtiçi Kargo'ya ait kamyonet, evinin önünde yerde toprak ile oynayan 2020 doğumlu Elif Çakıroğlu'na çarpmıştı. Kazanın ardından ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak ölmüştü. Kızı Elif'i kaybetmenin acısını yaşayan baba Emrah Çakıroğlu, kızının altında kalarak can verdiği Yurtiçi Kargo'ya ait aracı kullanan Mehmet A.'nın mahkeme tarafından serbest kalmasından dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

"Kazada kasıt yoktur ama büyük ihmal var"

Yaşanan kazada ihmal olduğunu dile getiren baba Çakıroğlu, "İskenderun'da işteydim, kayınbiraderim beni aradı. Bana kızım Elif Çakıroğlu'nun üzerinden bir aracın geçtiğini söyledi. İskenderun'dan hızlı bir şekilde hastaneye geldim ama kızımın cansız bedeniyle karşılaştım. Kazada kasıt yoktur ama büyük ihmal var. Bir kişinin ihmali yüzünden benim kızım öldü. Kızımın ölümünden 29'uncu gününde mahkeme kızıma çarpan şahıs serbest bırakıldı. Bu kararın ardından üzülen hamile eşim hastaneye kaldırıldı. Doğuma 35 gün kala doğuma alındı. Doğacak çocuğumuzu kaybetmekten korkuyoruz" dedi.

"Bir kişinin yaptığı bir hata 4 yaşındaki masum kızımın ölmesine neden oldu"

4 yaşındaki masum Elif Çakıroğlu'nun ölümüne sebep olan aracın Yurtiçi Kargo'ya ait olduğunu ifade eden baba Çakıroğlu, "Kızıma çarpan Yurtiçi Kargo'ya ait bir araçtı. Yurtiçi Kargo bunu sürekli yapıyor. Normal şartlarda kargo araçlarında 2 kişi bulunması gerekiyor. Biri araç sürerken diğeri de operatör olarak sürücüyü yönlendirir. Kızıma çarpan araçta operatör yoktu. Aracı kullanan kişinin sürücülük ile ilgisi yoktu. O gün aracı asıl kişinin kolunun kırılmasından dolayı yerine arkadaşı gelmiş. Yani kızıma çarpan başka birinin yerine gelmiştir. O kişinin yaptığı bir hata benim 4 yaşındaki masum kızımın ölmesine neden oldu. Olayın sonuna kadar şikayetçi olduk. Kızımın kırkı çıkmadan 29'uncu günde o şahıs serbest kaldı. Bu kararla yaramızı bir kez daha deştiler. Bu karardan dolayı çok rahatsızız" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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