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Karesi'de Mıcır Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

Karesi'de Mıcır Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Yaralı
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde devrilen mıcır yüklü kamyonda sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde mıcır yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay sabaha karşı Karesi ilçesine bağlı İbirler ve Davutlar Mahallesi arasında meydana geldi. 45 AGE 258 plakalı mıcır yüklü kamyonun devrilmesi sonucu araç içerisinde sıkışan 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin demir kesme araçları tarafından kabin kesilerek kurtarıldı. Kamyonun içinde bulunan Şoför O.S. ve yolcu R.M. kabinden çıkarılarak, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye ve jandarmanın kamyonu yol kenarına çekmesi sonrası kapanan yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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