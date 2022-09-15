Kardeşlerini rehin aldı

Adıyaman'da bir şahıs ikamet ettiği evde kardeşlerinin üzerine kapıyı kilitledikten sonra camdan tehditler yağdırdı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs bu defa kendisini ikametin damından aşağıya atmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Atatürk Stadyumu yakınlarında ikamet eden A.A., isimli şahıs, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayış sinir krizi geçirerek evde bulunan iki kardeşinin üzerine kapıyı kilitleyip camdan tehditler savurdu. Bu durumu fark eden vatandaşlar, polise 'Rehine' ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmek için yoğun bir çaba sarf etti. Şahıs, ikametin kapısını açtığı esnada biranda kararından vazgeçerek ikametin damına çıktı. Şahıs 2 katlı ikametin dam kısmından kendisini atmaya çalıştığı esnada polis ekiplerince yakalandı. Şahıs, polis ekiplerince alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN