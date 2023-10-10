Kardeşlerden biri tutuklandı
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Mardin'de TIR'la otomobilinin önünü kestikleri husumetlileri öldürdükleri iddiasıyla yakalanan kardeşlerden biri tutuklandı.
KARDEŞLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Mardin'de TIR'la otomobilinin önünü kestikleri husumetlileri Faysal Duva'yı (57), tabancayla ateş edip öldürdükleri iddiasıyla yakalanan ve gözaltına alınan kardeşler İ.A. ve Y.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Y.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Salih KESKİN/ MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa