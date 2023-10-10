Kardeşlerden biri tutuklandı

KARDEŞLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Mardin'de TIR'la otomobilinin önünü kestikleri husumetlileri Faysal Duva'yı (57), tabancayla ateş edip öldürdükleri iddiasıyla yakalanan ve gözaltına alınan kardeşler İ.A. ve Y.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Y.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Salih KESKİN/ MARDİN,