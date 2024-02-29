Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre, olayda yaralanan ve vefat eden şahısların kardeş olduğu öğrenildi.

Olay, Osmaniye kent merkezi Gebeli Mahallesi 3518. Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahlı kavga ihbarı verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde 2 kişinin cansız bedenini buldu. Yaralı 3 şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, silahlı kavgada yaralanan ve ölen şahısların kardeş olduğu öğrenildi.