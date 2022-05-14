Kardeşinin kimliğiyle gizlenen terör şüphelisi yakalandı - Haberler

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Kardeşinin kimliğiyle gizlenen terör şüphelisi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kardeşinin kimliğiyle gizlenen terör şüphelisi yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde "PKK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde "PKK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yapılan uygulamada şüphelendiği bir aracı durdurdu. Yapılan kontrolde araçta bulunan bir kişinin şüpheli tavırları üzerine kimlik isteyen polis, şüphelinin başka bir kişinin kimliğini taşıdığını tespit etti. Yapılan kontrolde şüphelinin hakkında PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. olduğu belirlendi. S.T.'nin polis ekiplerine gösterdiği kimliğin ise kardeşine ait olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan S.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kemalpaşa, Hisarcık, Polis, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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