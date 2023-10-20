Kardeşini öldüren sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 18 yıl hapis cezası

Eskişehir'de tartışma yaşadığı kardeşini 6 yerinden bıçaklayarak öldüren Özgür Kerman hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimleriyle 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Geçtiğimiz yıl 29 Eylül'de Odunpazarı İlçesi Akarbaşı Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokak'ta meydana gelen olayda, iddialara göre sürekli tartışma yaşanan Özgür Kerman (46) ile kardeşi Ozan Kerman (41) arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonucunda Özgür Kerman bıçakla kardeşi Ozan Kerman'ı yaraladı. Vücuduna aldığı 6 bıçak darbesiyle yaralanan Ozan Kerman, olay yerinde hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube ekiplerince gözaltına alınan kardeş katili Özgür Kerman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Özgür Kerman hazır bulundu.

"Kardeşime ağabeylik yapamadım"

Karar öncesi mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık Özgür Kerman, "Sadece kendimi savunmaya çalıştım. Böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm ve pişmanım. Kardeşime ağabeylik yapamadım" dedi.

Haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulandı

Mahkeme heyeti, kardeşi Ozan Kerman'ı 6 yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Özgür Kerman hakkındaki kararını açıkladı. Sanık, haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 'Kardeşi kasten öldürmek' suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. - ESKİŞEHİR