Kardeşini bıçaklayan şahıs hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kardeşinin bıçakla yaraladığı kişi, hastaneye kaldırıldı.

Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde S.A. ile kardeşi M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. kardeşini bıçakla yaraladı.

Yaralı M.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.