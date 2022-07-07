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Kardeşi ile tartışıp evini bastı, yengesine keserle saldırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kardeşi ile tartışıp evini bastı, yengesine keserle saldırdı

Esenyurt'ta kardeşi ile tartışan abi dehşet saçtı.

Esenyurt'ta kardeşi ile tartışan abi dehşet saçtı. Kardeşinin evini basan gözü dönmüş adam, yeğenlerinin gözü önünde yengesine keserle saldırdı. Çocukların "Anne" diye çığlık attığı o korku dolu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre abi-kardeş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu durum üzerine gözü dönmüş abi, kardeşinin evini basarak dehşet saçtı. Kardeşini evde bulamayan şahıs, yeğenlerinin önünde yengesine saldırdı. Apartman merdivenlerinde eline aldığı keser ile kadını dakikalarca darp eden saldırgan, evine kaçan kadının peşini bırakmadı. Daire içinde de kadını dövmeye devam eden şahıs, olayın ardından kayıplara karıştı. Yaşanan saldırı üzerine aile polise giderek şikayetçi olurken, şahsın arandığı öğrenildi. Yeğenlerinin "Anne" diyerek arttığı çığlıklara da aldırmayan şahsın o anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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