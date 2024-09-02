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Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayın detaylarına göre, Doğan Öztaş kardeşi Ayhan Öztaş'ı pompalı tüfekle vurdu ve baba Bayram Öztaş da hafif yaralandı. Ayhan Öztaş olay yerinde hayatını kaybederken, Doğan Öztaş ise gözaltına alındı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay saat 19.50 sıralarında Isparta'nın Yalvaç ilçesi Sücüllü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğan Öztaş (45), kardeşi Ayhan Öztaş ile aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kardeşi Ayhan Öztaş'ı pompalı tüfekle vurdu. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan baba Bayram Öztaş'da tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralandı.

Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 farklı yerinden vurulan Ayhan Öztaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken hafif yaralanan baba ise ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki kardeşin eski bir husumet nedeniyle kavga ettikleri iddia edilirken Ayhan Öztaş'ın cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra kardeşini vuran Doğan Öztaş ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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