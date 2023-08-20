Kardeş kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde aralarında yer davası anlaşmazlığı çıkan aile kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tepeköy'de Sezgin K. ile ağabeyi Hasan K. arasında yer ve yol itilafı davası yüzünden tartışma yaşandı. Hasan K., tarlasına yol açmak için iş makinesi çağırdı, kardeşi Sezgin K. ağabeyi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sezgin K., yanından bulunan silahla abisi Hasan K.'ye ve silahın kabzasıyla yeğeni Kenan K.'yi yaraladı. Olayda Hasan K. ağır yaralanırken, yeğeni Kenan K. ise hafif yaralandı. Görenlerin Düzce 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hasan ve Kenan K. yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan K., hastanede müdahalelere rağmen kurtarılmadı, oğlu Kenan K.'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan Sezgin K. yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE