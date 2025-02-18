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KARDEMİR'de Curuf Patlaması Paniği

KARDEMİR'de Curuf Patlaması Paniği
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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ'de meydana gelen curuf patlaması, çevrede büyük paniğe yol açtı. Patlama sonrası gökyüzüne dumanlar yükseldi ve sarsıntı hissedildi. Olay, cep telefonlarıyla kaydedilirken, hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ'de (KARDEMİR) meydana gelen curuf patlaması paniğe neden oldu.

KARDEMİR Curuf Tumba Tesisi'nde akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Şiddetli patlama nedeniyle gökyüzüne dumanlar yükselirken, sarsıntı yakın çevreden hissedildi. Vatandaşlarıkorkutan patlama anı cep telefonu kamerasına yansırken, patlamanın curuftan kaynaklandığı öğrenildi. Olay sonrası tesisin o bölümünde maddi hasar oluştuğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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