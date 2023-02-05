Karda mahsur kalanları böyle kurtardılar 3. Sayfa Haberleri Karda mahsur kalanları böyle kurtardılar Bursa'nın İznik ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı araçlarıyla mahsur kalan sürücüleri vatandaşlar kurtardı. Karda mahsur kalanları böyle kurtardılar BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı araçlarıyla mahsur kalan sürücüleri vatandaşlar kurtardı. O anlar kameraya yansıdı. İznik'e bağlı Hacıosman, Candarlı, Sansarak, Elmalı ve Kırıntı mahalleleri yoğun kar yağışından dolayı yollar trafiğe kapandı. Kar keyfini yaşamak isteyen 4 yabancı sürücü ise araçlarıyla mahsur kaldı. Mahalle sakinleri ise mahsur kalan vatandaşların araçlarını traktörleriyle çekerek kurtardı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa İznik 3. Sayfa Haberler

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