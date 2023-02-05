Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karda mahsur kalanları böyle kurtardılar

3. Sayfa Haberleri

Karda mahsur kalanları böyle kurtardılar Bursa'nın İznik ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı araçlarıyla mahsur kalan sürücüleri vatandaşlar kurtardı.

Karda mahsur kalanları böyle kurtardılar

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı araçlarıyla mahsur kalan sürücüleri vatandaşlar kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

İznik'e bağlı Hacıosman, Candarlı, Sansarak, Elmalı ve Kırıntı mahalleleri yoğun kar yağışından dolayı yollar trafiğe kapandı. Kar keyfini yaşamak isteyen 4 yabancı sürücü ise araçlarıyla mahsur kaldı. Mahalle sakinleri ise mahsur kalan vatandaşların araçlarını traktörleriyle çekerek kurtardı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa İznik 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title