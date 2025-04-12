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Erzincan'da Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu: Yolcu Otobüsü Aydınlatma Direğine Çarptı

Erzincan'da Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu: Yolcu Otobüsü Aydınlatma Direğine Çarptı
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Erzincan'da yoğun kar yağışı sonucunda bir yolcu otobüsü, kayarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Otobüsteki yolcular başka bir araçla güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

Erzincan'da yoğun kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Karda kayan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.Y. yönetimindeki 62 AAE 555 plakalı yolcu otobüsü, karda kayıp yoldan çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüsteki yolcuların başka bir araçla ulaşımları sağlandı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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