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Karda Drift Atan Sürücüye 32 Bin TL Ceza

Karda Drift Atan Sürücüye 32 Bin TL Ceza
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kar üzerinde drift yapan otomobil sürücüsüne 32 bin 233 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken aracı da trafikten men edildi.

Karda drift pahalıya mal oldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kar üzerinde drift atan otomobil sürücüsüne 32 bin 233 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre Belsin'de akşam saatlerinde bir otomobilin drift attığı ihbarı üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda araç tespit edilirken, sürücüsüne toplam 32 bin 233 TL cezai işlem uygulandı. ayrıca sürücünün ehliyetine el konulurken araç da trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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