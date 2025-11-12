Haberler

Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Dikkat!

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, kış aylarında soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Özellikle lodoslu havalarda meydana gelen bu zehirlenmelere dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ile vatandaşlar karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıldı.

Konuyla ilgili kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Kış aylarında soba, doğal gaz ve bacalardan kaynaklanan zehirlenmelerde artış gözlenmektedir. Gaz zehirlenmelerinin çoğu da ne yazık ki ölümle sonuçlanmaktadır. Bu sorun ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de her kış yaşanmakta ve üzücü sonuçlar doğurabilmektedir. Özellikle lodoslu havalarda meydana gelen bu tür zehirlenmelere sebep olan gaz, karbonmonoksit gazıdır. Ölümlere sebep olan ve görünmez katil olarak da anılan karbonmonoksit gazı renksiz, kokusuz, tatsız ve yanıcı bir gazdır. Kömür, doğalgaz gibi maddelerle ısınma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında oluşan karbon monoksit gazı, vücuda solunum yolu ile girip hemen kana geçer ve oksijen alımını engelleyerek, zehirlenme ve ardından ölüme yol açar.

Gazdan zehirlendiği düşünülen bir kişi için ilk yapılacak iş, kişiyi o ortamdan alıp açık havaya çıkarmak ve ardın hemen 112 Acil yardım merkezi telefonunu aramak olmalıdır. Doğalgaz ile ilgili bir sorun varsa doğalgaz arıza Servisinin 187 numaralı telefonu mutlaka aranmalıdır. Bunların yanında zehirlenme olduğu kesinse Zehir Danışma Merkezi'nin 114 numaralı telefonu aranarak zehirlenmelerde yapılacak ilk yardım konusunda bilgi alınabilir. Ancak karbon monoksit zehirlenmesi tedavisinin mutlaka hastanede yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Acı olaylar yaşamamak için bütün hemşehrilerimizi bu konuda çok dikkatli olmaları konusunda uyarıyor, sağlıklı bir kış mevsimi geçirmeyi diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
