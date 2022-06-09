Karayolunun kenarında oluşan esrarengiz çukur kapatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karayolunun kenarında oluşan esrarengiz çukur kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Karayolunun kenarında oluşan esrarengiz çukur kapatıldı

Eskişehir'de karayolunun kenarında oluşan yaklaşık 2 buçuk metre derinliğindeki dev çukur kapatıldı.

Eskişehir'de karayolunun kenarında oluşan yaklaşık 2 buçuk metre derinliğindeki dev çukur kapatıldı.

Eskişehir Bursa kara yolunun kenarında ortaya çıkan ve yaklaşık 2 buçuk metre derinliğe sahip olan dev çukur, yolu kullanmak zorunda kalan sürücüleri tedirgin etmişti. Henüz belirlenemeyen nedenle oluşan çukur için ihbar üzerine olay yerine gelen Karayolu ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini almıştı. Ardından da ekipler, çukurun kapatılması amacıyla çalışma başlattı. Dikkatli uğraşlar sonucunda çukur kapatılırken, karayolu ise asfalt yardımıyla eski haline döndürüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar ise herhangi bir kaza yaşanmadan çukurun kapatıldığı için mutlu olduklarını dile getirdiler. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title