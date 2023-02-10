Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karayolunu tutan istinat duvarı çöktü

3. Sayfa Haberleri

Karayolunu tutan istinat duvarı çöktü Zonguldak'ın Devrek ilçesinde karayolunu tutan istinat duvarı yağan yağmur ve karın etkisiyle çöktü.

Karayolunu tutan istinat duvarı çöktü

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde karayolunu tutan istinat duvarı yağan yağmur ve karın etkisiyle çöktü. Olayda can kaybı yada yaralanan olmazken yol tedbir amacıyla kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre Devrek ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 249 Sokak üzerinde karayolunu tutan istinat duvarı yağan yağmur ve karın etkisiyle çöktü. Çökme sırasında büyük bir gürültü yaşandı. Çevredeki binaların sakinleri panikle sokağa çıktı. Herhangi bir can kaybının yada yaralanmanın olmadığı olayda çöken duvar apartmana zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Duvarın çöktüğü yol ise tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Duvarın yıkılma tehlikesi olan bölümlerinde ise kontrollü olarak yıkma çalışması başlatıldı. Öte yandan meydana gelen hasar dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Devrek 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title