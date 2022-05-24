Karayolundaki korkulukları çalan hırsız yakalandı - Haberler

Aksaray'da karayollarında bulunan korkuluk demirlerini keserek çalan hırsız jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Olay, Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Seksenuşağı köyü bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın karayollarında bulunan demir korkulukları kestiği ihbarını alan Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede bölgeye intikal eden jandarma ekipleri bir şahsı spiralle demirleri keserken suçüstü yakaladı. Yakalanan Ramazan S. (37) isimli şahıs gözaltına alınırken, olay yerinde 7 adet çubuk demir ve 1 adet spiral makinesi ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan aramada ise ait yaklaşık 700 kilogram ağırlığında demir elektrik direği parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa