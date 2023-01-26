Karayolunda başıboş gezen inekler faciaya neden oluyordu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde karayolunda başıboş gezen 2 ineğe SUV tipi otomobil çarptı. Otomobildekiler kazayı yara almadan atlatırken, ineklerden biri telef oldu, birinin de ayakları kırıldı.

Kaza, Samsun-Ordu yolu Kavakdibi mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küpesi olmayan ve araç trafiğinin sık olduğu karayolunda başıboş dolaşan inekler kazaya yol açtı. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 BAZ 001 plakalı SUV tipi otomobil, seyir halindeyken önüne çıkan 2 büyükbaş hayvana çarptı. Araçta büyük çaplı hasar oluşurken, 2 ineklerden biri telef oldu, diğerinin ise ayakları kırıldı.

Araçta bulunanlar kazayı yara almadan atlatırken, sürücüler de araç trafiğinin oldukça yoğun olduğu Karadeniz Sahil Yolu'nda ineklerin başıboş dolaşmasına karşı önlem alınmasını istedi. - SAMSUN