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Karayolunda aracından çıkan sürücüye otomobil çarptı

3. Sayfa Haberleri

Karayolunda aracından çıkan sürücüye otomobil çarptı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karayolunda aracından çıkan sürücüye otomobil çarptı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karayolunda aracından çıkan sürücüye otomobil çarptı.

Kaza, Turgutlu ilçesi İzmir- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer A. idaresindeki 35 AP 6359 plakalı otomobil iddiaya göre arıza yapması üzerine sürücü sağ şeride çekip aracından indi. Sürücü ve otomobile aynı istikametten seyreden plakası tespit edilemeyen ve kazanın ardından olay yerinden kaçan bir otomobil çaptı. Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Turgutlu Devlet Hastanesine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutlu Ankara Manisa 3. Sayfa Haberler

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