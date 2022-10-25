Karayolu harman yerine döndü 3. Sayfa Haberleri Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralanırken içerisindeki samanlar savrularak yolu harman yerine çevirdi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralanırken içerisindeki samanlar savrularak yolu harman yerine çevirdi. Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı. İsmail O.'nun kullandığı 63 AEC 657 plakalı tır, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek şarampole düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesine götürdü. Kazada tırın üzerindeki saman balyaları yola savruldu. Çift taraflı kapanan yol harman yerine döndü. Olay yerine çağrılan ekipler, balyaları kaldırıp savrulan samanları süpürerek yolu yeniden trafiğe açtı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Şanlıurfa Haberler

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