Karayollarının huzur ve güvenliği Otoyol Jandarma Timlerine emanet

Karayollarında görevli Jandarma Otoyol Timleri, sorumluluk bölgelerinde meydana gelebilecek tüm olaylara karşı aldıkları tedbirlerle huzur ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı oluyor. Her an teyakkuzda olan Otoyol Timleri, trafik kazaları ve benzeri durumlara müdahalenin yanı sıra suç ve suçlularla mücadelede de etkin rol üstleniyor.

Ekim 2024'te kurulan Jandarma Otoyol Timleri, karayollarında yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı tek kolluk kuvveti olarak müdahale ediyor. Uyguladıkları önleyici tedbirlerle sorumluluk bölgelerindeki olayları en aza indirmeyi hedefleyen Otoyol Jandarması, trafik güvenliğinin sağlanmasın yanı sıra tüm asayiş olaylarına karşı da mücadele ediyor. 'Önleyici Olma' esasıyla hareket eden ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliği için daima göreve hazır halde bulunuyor. 27 ilde, 3 bin 524 kilometrelik alanda yaklaşık 4 bin personelle hizmet veren Otoyol Jandarma Timleri, 27 jandarma komutanlığı, 26 karakol komutanlığı ve 3 tesis koruma takımı olmak üzere 56 ana birlikten oluşuyor.

"Amacımız, emniyet, asayiş ve trafik görevlerini bütüncül hizmet anlayışı ile bir arada yürütmek"

Ankara Otoyol Jandarma Komutanlığında görevli Otoyol Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, kuruluş amaçlarının bütüncül hizmet anlayışına dayandığını belirterek, "Otoyollarda, emniyet, asayiş ve trafik görevlerini bütüncül hizmet anlayışı ile bir arada yürütmek ve farklı birimlerin olay yerine intikalinden kaynaklı vatandaş mağduriyetini önlemek üzere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 'Otoyol Jandarma Komutanlıkları' teşkil edilerek, 15 Ekim 2024 tarihi itibariyle kurularak faaliyete başlamıştır" dedi.

"Otoyol jandarması olaylara ilk müdahaleyi yapmakla görevlidir"

Görev ve faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Astsubay Ergün, "Otoyol Jandarması Timleri sorumluluk bölgesindeki yol ağı ve tesislerde önleyici asayiş ve trafik hizmetleri yürütmekle birlikte meydana gelen olaylara ilk müdahaleyi yapmakla görevlidir. Adli Asayiş Timleri meydana gelen olaylar ve trafik kazalarının soruşturmasını yürütmekle görevlidir. Motosiklet Timleri, Otoyol Jandarması Timleri ile aynı görevleri yapmakla birlikte trafiğe kapanan yollarda daha hızlı müdahale için kullanılmaktadır. Teknik Denetim ve İnceleme Timleri ise özellikle yük ve yolcu taşıyan ağır vasıtaların muayene esasları doğrultusunda denetimini yapmakla görevlidir" ifadelerini kullandı.

"Toplum odaklı kolluk yaklaşımını benimsiyoruz"

Önleyici bir anlayışı benimsediklerini ifade eden Astsubay Ergün, "Otoyol Jandarma Komutanlıklarınca, toplum odaklı kolluk yaklaşımı benimsenerek, vatandaşlarımızın herhangi bir trafik kazası veya asayiş olayına maruz kalmadan daha hızlı tedbirleri almak, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının denetimlerini daha etkili ve hızlı bir şekilde yerine getirmek gibi caydırıcı roller üstlenilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Bu yıl 5 bin 631 suçlu ve aranan şahıs yakalanmıştır"

2025 yılında, sorumluluk bölgeleri olan Ankara - Niğde Otoyolu ile Anadolu Otoyolu'nda 5 binden fazla suçlu ve aranması bulunan şahsı yakaladıklarını belirten Astsubay Ergün, "Ankara Otoyol Jandarması olarak 1 Ocak-31 Ekim 2025 tarihleri arasında 418 Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile 418, Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ) ile 129, 5 bin 83 asal ve 1 göçmen olmak üzere toplamda 5 bin 631 suçlu ve aranan şahıs yakalanmıştır" diye konuştu.

"Otoyol Jandarma Komutanlıkları mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasına en üst seviyede katkıda bulunmaktadır"

Kendilerini diğer ekiplerden ayıran farklarla ilgili de konuşan Ergün, "Trafik Jandarması Timleri sorumluluk alanlarında adli olaylar dışında meydana gelen trafik kazalarının aydınlatılması ile trafik güvenliği kapsamındaki diğer tüm tedbirleri almakla görevliyken, Otoyol Jandarma Komutanlıklarının teşkili ile meydana gelen adli, idari olaylar ve trafik kazalarında doğrudan tek bir birim tarafından müdahale edilmesi hususu vatandaşların mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasına en üst seviyede katkıda bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Yaklaşık 4 bin personel görev yapmaktadır"

Ülke genelindeki 27 komutanlıkta 4 bine yakın personelin hizmet verdiğini ifade eden Ergün, "Otoyol Jandarma birimlerinde görev yapmak amacıyla; 27 Otoyol Jandarma Komutanlığı, bu komutanlıklara bağlı 26 Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ve köprü koruma görevlerini yürütmek üzere 3 Tesis Koruma Komutanlığı olmak üzere toplam 56 ana birlik teşkil edilmiştir. Ana birlik karargahlarında ve bu birliklere bağlı, farklı görev ihtiyaçlarına göre teşkil edilmiş bin 6 otoyol jandarması timinde yaklaşık 4 bin personel görev yapmaktadır" diye konuştu.

"Suçla mücadelede kayda değer sonuçlar elde edilmiştir"

Toplumsal huzurun sağlanmasında başarılı sonuçlar elde edildiğine değinen Ergün, "Geride kalan bir yıl içerisinde otoyol jandarma timleri asayiş ve trafik olaylarına yönelik faaliyetlerini kesintisiz ve etkin bir şekilde sürdürmüştür. Trafik alanında gerçekleştirilen denetim ve devriyelerle hız ihlallerinin azaltılmasına, kazaların önlenmesine ve meydana gelen trafik olaylarına hızlı müdahale edilmesine katkı sağlamıştır. Asayiş yönünden ise otoyollarda meydana gelen olaylara süratle müdahale edilerek kamu düzeninin bozulmasının önüne geçilmiş, aranan şahıs ve aranan araçlara yönelik icra edilen uygulamalarla suçla mücadelede kayda değer sonuçlar elde edilmiştir" dedi. - ANKARA