Karayolları'na ait kamyon alevlere teslim oldu

Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyonda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyonda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan kamyon, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Epikler yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını önlerken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Karayolları'na ait kamyon tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA