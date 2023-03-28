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Karayipler'de tekne faciası: 3 ölü, 13 kayıp

3. Sayfa Haberleri

Karayipler'de tekne faciası: 3 ölü, 13 kayıp

Karayipler'de yer alan Saint Kitts Adası açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de kayboldu.

Karayipler'de yer alan Saint Kitts Adası açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de kayboldu.

Karayipler'de tekne faciası yaşandı. Saint Kitts Adası açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de kayboldu. Antigua basınında yer alan haberlerde, teknede 32 kişinin bulunduğu ve 16 kişinin faciadan sağ olarak kurtarıldığı aktarıldı.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Antigua ve Barbuda Savunma Kuvvetlerinin de çalışmalara destek verdiği ifade edildi. - SAN JUAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karayipler 3. Sayfa Haberler

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