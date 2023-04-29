Karayip Denizi'nde 5.5 ton kokain ele geçirildi

Kolombiyalı yetkililer, Karayip Denizi'nde yapılan operasyonlarda 5.5 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Karayip Denizi'nde ABD, Kolombiya ve Panamalı ekiplerin katılımıyla düzenlenen 3 ayrı operasyonda 5.5 ton kokain ele geçirdi. Uyuşturucu çetelerine büyük darbe vuran operasyonla ilgili açıklama yapan Kolombiya Donanması (Armada de Colombia), ilk operasyonda güvenlik güçlerinden kaçmaya çalışan sürat teknesindeki kişilerin denize paketler attığı kaydedildi. Kolombiya Donanması ve Hava Kuvvetleri ekiplerinin takibi sonucu ulaşılan teknede 15,5 kilogram kokain bulunurken, 4'ü Kolombiyalı ve 1'i Panamalı toplam 5 kişi ise tutuklandı.

Kolombiya Donanması ve Panama ordusu tarafından düzenlenen ikinci operasyonda ise Honduras'a giden bir sürat teknesinde 2 bin 198,4 kilogram kokain ele geçirildi. Teknedeki 4 Kolombiyalı tutuklandı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen üçüncü operasyonda ise sürat teknesiyle kaçmaya çalışan şüpheliler, 56 paket kokaini denize attı. Güvenlik güçlerinden kaçmayı başaran kaçakçıları arama çalışmaları sürüyor. Operasyonlar sırasında tutuklanan 9 kişi ve değeri 184 milyondan fazla olan toplam 5.5 ton kokain adli makamlara tespit edildi.

"Yaklaşık 13 milyon dozdan fazla uyuşturucunun piyasaya sürülmesine engel olduk"

Karayip Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Hernando Mattos Daguer, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ulusal donanmamız, Panama, ABD ve hava kuvvetlerimiz ile birlikte yürüttükleri çok uluslu operasyonla Karayip Denizi'nde 2023 yılındaki en büyük kokain ele geçirme başarısını gerçekleştirdi. Sahil güvenlik ve diğer ekiplerin katıldığı bu operasyonla yaklaşık 5.5 ton kokain taşıyan 3 tekne ele geçirildi. İlk olayda Karayip Deniz Hava Grubu ve bir sahil güvenlik ekibi bin 915 kilogram kokaini denize atan tekneyi durdurdu. İkinci olayda ise içerisinde 88 balya halinde 2 bin 100 kilogramdan fazla kokain bulunan bir teknedeki şüpheliler yakalandı. Panama Ulusal Havacılık Servisi, Kuzey Amerikalı ve Kolombiyalı deniz polisi ekipleri ile gerçekleştirdiği üçüncü operasyonda sürat teknesi ile girilen kovalamaca sırasında teknedekiler tarafından denize atılan 57 balya içerisindeki bin 367 kilogram kokaini ele geçirmeyi başardı. Bu operasyonlarla gençlerimizi ve dünyanın sağlığını tehdit eden 13 milyon dozdan fazla uyuşturucunun piyasaya sürülmesine engel olduk" dedi.

Bölgede bu yılın başından beri piyasa değeri 1 milyar 521 milyon dolar olan toplam 45,1 ton kokain yakalandı. - BOGOTA