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Karayazı'da terör operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karayazı'da terör operasyonu

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi yakalandı.

KARAYAZI, ERZURUM (İHA) - Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yürütülen istihbari çalışmalar sonrasında haklarında "PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek" suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A, S.Y ve H.G isimli şahıslar arama kaydına istinaden yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Erzurum H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Karayazı, Erzurum, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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