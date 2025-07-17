Karasu'da 'Yan Bakma' Tartışması Kavgaya Dönüştü, Polise Saldırı

Karasu'da 'Yan Bakma' Tartışması Kavgaya Dönüştü, Polise Saldırı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde gençler arasında 'yan baktın' tartışması kavga ile sonuçlandı. Olay yerine gelen polisten biri kesici aletle yaralanırken, kavga eden üç genç tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir grup genç arasında çıkan 'yan baktın' tartışması kavgaya dönüştü. Olay yerine müdahale eden polis ekiplerinden bir memur kesici aletle kolundan yaralandı. Gözaltına alınan üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 14 Temmuz Pazartesi günü gece saatlerinde Karasu Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki grup genç arasında 'yan baktın' mevzusu yüzünden çıkan sözlü atışma kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir polis memuru, kesici bir cisimle kolundan yaralandı. Yaralı polis sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, kavgaya karıştığı belirlenen M.A.Y., S.K. ve K.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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