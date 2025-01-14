Karasu'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aziziye Mahallesi'nde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheliyi yakaladı. Üstlerinden 15 bin TL nakit para ile yarım kilo kubar esrar ve hassas terazi çıkan M.A. (18), O.A. (20), E.B. (20), B.E. (22), C.E. (21), C.Ö.S. (22) ve E.D. (19) isimli 7 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - SAKARYA