Karasu'da Tarım Kulübesinde Yangın: Eşyalar Kül Oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kulübede çıkan yangın neticesinde tarım araç ve gereçleri kül oldu.

Yassıgeçit Mahallesi'nde M.Y.'ye ait malzeme kulübesinde yangın çıktı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle kulübe içinde bulunan traktör, fındık toplama makinası, pat pat diye tabir edilen tarım aracı, tırpan motoru kullanılmaz hale geldi. - SAKARYA