Karasu'da Ruhsatsız Silahla Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerinin devriyesi sırasında şüpheli hareketler sergileyen şahsın üzerinden ruhsatsız silah çıktı.

Plaj Caddesi ile Ankara Caddesi'nin kesiştiği ışıklı kavşakta meydana gelen olayda, şüpheli hareketler sergileyen K.H.E. isimli şahıs devriye görevindeki polislerin dikkatini çekti. Yapılan GBT ve üst aramasında ruhsatsız tabanca ve şarjör içerisinde 7 adet fişek ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA