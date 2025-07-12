Karasu'da Huzur Uygulamasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Karasu'da Huzur Uygulamasında Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında iki şüphelinin üzerinde 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında iki şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İncilli Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde birçok vatandaşa GBT sorgusu yapıldı. M.K. (45) ve İ.U. (55) isimli şahısların üst aramasında ise 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı

Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.