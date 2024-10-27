Karasu'da Doğal Gaz Borusu Delindi, Facia Önlenildi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yol çalışması sırasında kepçe ile delinen doğal gaz borusu, ekiplerin erken müdahalesi sayesinde muhtemel bir faciaya neden olmadan tamir edildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yol çalışması sırasında kepçe tarafından darbe gören doğal gaz borusu delindi, ekiplerin erken müdahalesiyle muhtemel facianın önüne geçildi.
Kuzuluk Mahallesi 1009 nolu Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yol yapım çalışmaları sırasında doğal gaz hattının kepçe darbesiyle delinmesi neticesinde gaz kaçağı meydana geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken ekipler ise borunun tamiratını gerçekleştirdi. Ekiplerin erken müdahalesiyle muhtemel facianın önüne geçilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA