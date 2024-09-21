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Karasu'da 43 Yıl 5 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yaklandı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, 43 yıl 5 ay hapis cezası bulunan 41 yaşındaki E.A. tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 43 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Yalı Mahallesi'nde yakalanan ve 43 yıl 5 ay hapis cezası olduğu tespit edilen 41 yaşındaki E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma sakarya Karasu

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