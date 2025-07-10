Karapınar'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Ereğli Caddesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. yönetimindeki 27 BBC 063 plakalı tır Ereğli yönüne doğru seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada arkadan gelen A.U. idaresindeki 42 AKD 351 plakalı kamyonet duramayarak tıra çarptı. Kamyonetin arkasından gelen H.A. idaresindeki 42 AHP 875 plakalı tır da bu araçlara çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü A.U. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.U. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA