Karapınar'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Karapınar'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada bir kişi yaralandı. Olayda, kırmızı ışıkta duran tıra arkasından gelen kamyonet çarptı, ardından başka bir tır da bu araçlara çarparak kaza meydana geldi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Ereğli Caddesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. yönetimindeki 27 BBC 063 plakalı tır Ereğli yönüne doğru seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada arkadan gelen A.U. idaresindeki 42 AKD 351 plakalı kamyonet duramayarak tıra çarptı. Kamyonetin arkasından gelen H.A. idaresindeki 42 AHP 875 plakalı tır da bu araçlara çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü A.U. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.U. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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