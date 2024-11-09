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Karapınar'da Yangın, İtfaiye Zamanında Müdahale ile Söndürüldü

Karapınar'da Yangın, İtfaiye Zamanında Müdahale ile Söndürüldü
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde ilçede bulunan eski hal dükkanlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler yangına müdahale ederek diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında iş yerinde maddi hasar oluştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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