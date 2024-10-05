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Karapınar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karapınar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Pikap sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptığı kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.İ. idaresindeki 31 ACY 788 plakalı pikap sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü ile aynı aileden A.İ. ve E.İ. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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