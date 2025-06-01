Karapınar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Apakkasi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E.B. idaresindeki 27 AUD 85 plakalı Audi marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan A.S.'nin kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve eşi G.B. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA