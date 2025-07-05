Karapınar'da Tırda Cansız Bedeni Bulunan Sürücüyü Vuran Katil Zanlısı Tutuklandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde yanan tırda cansız bedeni bulunan Özcan Karakaya'yı vurarak öldürüp başını kesen katil zanlısı tutuklandı.

Olay, Konya'nın Karapınar ilçesi Adalet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özcan Karakaya'nın (47) kullandığı 42 TS 043 plakalı tırın kupa kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tırda bulunan sürücü Özcan Karakaya'nın vurularak öldürüldüğü ve başı kesilmiş vaziyette hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısı Ş.T.'yi Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı Ş.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA