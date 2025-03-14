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Karapınar'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Karapınar'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Karapınar ilçesi Kesmez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki 80 AT 442 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazada yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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