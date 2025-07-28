Karapınar'da Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: 1 Yaralı

Karapınar'da Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: 1 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Timur Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Timur Caddesi üzerinde seyir halinde olan G.G. idaresindeki 42 ECY 97 plakalı motosiklet ile E.A. idaresindeki 42 V 7784 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü G.G., ambulansla kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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