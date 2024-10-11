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Karapınar'da Motocycle Kazası: Bir Yaralı

Karapınar'da Motocycle Kazası: Bir Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü H.Ç. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Konya'nın Karapınar ilçesi Apak Kaşı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. yönetimindeki 42 ADY 344 plakalı otomobil, H.Ç. (64) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan H.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan H.Ç. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Karapınar Otomobil 3-sayfa trafik konya Yaşam Kaza

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